Российские добровольцы из группы «ПТСР Team» рассказали о новой попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Они сообщили, что боевики задействовали новые тактические ходы, передает портал «Русская весна».

Сперва они пробили проходы в минных полях зарядами установки разминирования, после чего выпустили дымы, чтобы сбить с толку российских военных. Кроме того, боевики проводили дистанционное минирование тылов ВС РФ, чтобы не дать им возможности быстро перебрасывать резервы из второй линии обороны и обеспечить эвакуацию раненых бойцов.

Все эти ухищрения противнику не особо помогли. Он потерял 25 боевиков, а также три боевые машины пехоты и два танка. Новая попытка найти уязвимые места в российской обороне завершилась провалом.