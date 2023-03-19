Получивший ранение в ногу украинский военный попросил помощи у оператора беспилотника. Дрон практически вплотную подлетел к солдату и тот смог изложить свою просьбу.

Боец оказался ранен в бою и не смог угнаться за своими отступающими сослуживцами. Те тоже особо не потрудились спасти своего «побратима», вынести его в безопасное место. Тогда украинский солдат сделал единственное, что ему оставалось – обратился за помощью к российским военным.

На кадрах записи, опубликованной порталом «Русская весна», видно, что боец просит о помощи и показывает на раненую ногу. Российские военные беззлобно реагируют на эту просьбу и выдвигаются к боевику, чтобы его эвакуировать. Можно с уверенностью сказать, что украинские нацисты на подобное обращение отреагировали бы совсем по иному.