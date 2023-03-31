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Ближе к ночи 30 марта на Украине вновь взвыли сирены воздушной тревоги, уведомляя о приближающихся барражирующих боеприпасах «Герань-2» и крылатых ракетах. Портал «Военное обозрение» отмечает, что основными направлениями ударов были Харьков и Сумская область.

По заявлению харьковского мэра Игоря Терехова, в городе было слышно не менее шести мощных взрывов. Противовоздушная оборона Украины не сумела перехватить ни одной ракеты, несмотря на ее постоянное «совершенствование» и громкие заявления киевского режима.

Военные объекты в Сумах, которые некоторые российские эксперты считают будущим плацдармом для окружения и освобождения Харькова, атаковали беспилотники «Герань-2». Подробностей о результатах ударов пока нет, Киев пытается скрывать точные попадания по местам дислокации боевиков и складам.

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