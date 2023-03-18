Портал «Русская весна» показал на видео, как один из беспилотников «Герань-2» нанес удар по стратегическому объекту Украины 17 марта. Военные корреспонденты отметили, что это был уже второй дрон-камикадзе, который закрепил успех.

Речь идет об атаке предположительно на нефтебазу в Новомосковске Днепропетровской области. На кадрах видно, что на объекте уже полыхает пожар после первого успешного попадания. Второй барражирующий боеприпас попадает точно в цель, усиливая возгорание.

Напомним, украинские СМИ привычно написали, что большая часть дронов ВС РФ была сбита. Однако при этом они же упоминают о поражении целей не только в Новомосковске, но еще и в Днепропетровске и на Западной Украине. Также пролеты беспилотников фиксировались в Киевской, Запорожской и Черниговской областях.