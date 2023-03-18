ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» показал на видео, как один из беспилотников «Герань-2» нанес удар по стратегическому объекту Украины 17 марта. Военные корреспонденты отметили, что это был уже второй дрон-камикадзе, который закрепил успех.

Речь идет об атаке предположительно на нефтебазу в Новомосковске Днепропетровской области. На кадрах видно, что на объекте уже полыхает пожар после первого успешного попадания. Второй барражирующий боеприпас попадает точно в цель, усиливая возгорание.

Напомним, украинские СМИ привычно написали, что большая часть дронов ВС РФ была сбита. Однако при этом они же упоминают о поражении целей не только в Новомосковске, но еще и в Днепропетровске и на Западной Украине. Также пролеты беспилотников фиксировались в Киевской, Запорожской и Черниговской областях.

Вам может понравиться

AT: возобновление дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией – поражение для США

Влияние Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке и по всему миру серьёзно пошатнулось. Издание American Thinker (AT) назвало восстановление дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией “ошеломляющим поражением” и “признаком катастрофы”

«Очень жарко»: Журналист НТВ рассказал, как проходит штурм Угледара

В Угледаре все чаще вспыхивают прямые противостояния с ВСУ, идут ожесточенные стрелковые бои, на этот направлении сейчас ужасно жарко, рассказал журналист телеканала НТВ Михаил Чернов. Он сообщил, что первым делом

Шеф Пентагона призвал российскую военную авиацию летать “профессионально”

Власти США продолжают реагировать на инцидент с американским дроном, который упал в Чёрное море 14 марта. Глава Пентагона призвал российские ВКС применять боевую авиацию “профессионально и безопасно”. Слова Ллойда Остина