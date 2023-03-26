Несколько украинских офицеров прибыли в зону боевых действий, чтобы обсудить планы дальнейшего наступления. Они общались с бойцами, активно указывая в сторону российских позиций, однако не догадывались, что каждое их движение фиксируется разведкой ВС РФ.

Портал «Русская весна» рассказал, что за украинскими командирами внимательно следили бойцы 53-го полка 19-й дивизии Южного военного округа. Над боевиками ВСУ летал беспилотный аппарат, который затем и корректировал работу артиллерийских подразделений.

В результате по военнослужащим и офицерам ВСУ был нанесен мощный удар, который прервал оживленное обсуждение. Артиллеристы поразили скопление украинских военных, о чем доложил оператор беспилотника.

Напомним, ВС РФ активно применяют беспилотные аппараты в ходе специальной военной операции. Они не только ведут разведку и управляют артиллерийским огнем, но еще и сами наносят удары, уничтожая личный состав и технику противника.