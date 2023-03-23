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Квадрокоптеры Mavic превратились в реальную угрозу для боевиков ВСУ. Они активно применяются российскими войсками в боях под Авдеевкой, причем не только для разведки, но и для сброса осколочных гранат прямо на позиции противника, сообщил портал «Русская весна».

«Мавики» обеспечивают продвижение ВС РФ вперед с минимальными потерями, так как обнаруживают засады и позиции врага заблаговременно. Кроме того, они ведут разведку практически круглосуточно и корректируют огонь артиллерийских подразделений, обеспечивая точность поражения целей.

В весьма тяжелых боевых действиях в непосредственной близости от Донецка именно дроны Mavic приходят на выручку. Помимо всего прочего, они «кошмарят» боевиков ВСУ, сбрасывая гранаты прямо в их окопы. Квадрокоптеры существенно облегчают жизнь российским бойцам, позволяя уничтожать противника, не вступая с ним в прямое противостояние.

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