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Российский беспилотник обнаружил огневую позицию американской гаубицы M777, переданной украинской армии, и отправил ее координаты артиллеристам. Видеозапись ликвидации орудия публикует портал «Русская весна».

На записи видно, как артиллерийские расчеты точно попадают по вражеской гаубице. Беспилотник корректировал огонь, благодаря чему промах был полностью исключен.

Напомним, что Соединенные Штаты поставляют Киеву легкие полевые гаубицы M777, но они очень быстро уничтожаются российскими войсками либо просто выходят из строя. Это очень хрупкое и капризное вооружение, которое перестает стрелять уже после попадания осколка от снаряда и требует либо серьезного обслуживания, либо ремонта.

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