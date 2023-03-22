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Издание “Русская Весна” со ссылкой на военкоров сообщило, что запорожское направление “усеяно” подбитой и сгоревшей техникой ВСУ. На ней украинские военные пытались прорвать российские оборонительные позиции.

Уточняется, что боевые действия развернулись в районе населённого пункта Новоданиловка. Несколько групп, которые пытались вклиниться в российскую оборону, были перемолоты шквальным артиллерийским огнём. Причём атаки на запорожском направлении со стороны ВСУ продолжались в одном и том же месте три дня. И все они закончились одинаково: враг понёс большие потери и бежал.

В основном среди сожжённой техники бронетранспортёры и боевые машины пехоты стран НАТО, которые в распоряжение украинской армии предоставили ранее её западные союзники.

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