Боевики ВСУ регулярно забрасывают своих диверсантов на острова под Херсоном, где обустраиваются наблюдательные пункты. Они хотят отслеживать перемещения российских ВС на левом берегу, но лишь несут потери, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты опубликовали видео, на котором боевики ВСУ пытаются обустроить один из таких пунктов в частном секторе на одном из островов, но попадают под интенсивный артиллерийский огонь.

Крымские разведчики обнаруживают украинских военных с применением беспилотных аппаратов, после чего корректируют огонь артиллерии, которая уничтожает противника. На записи запечатлен именно такой момент.

Напомним, что украинские ВС планируют оттеснить российские подразделения на 20-30 километров от левого берега Днепра, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления.