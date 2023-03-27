Истребители Су-35 ВКС России превратились в охотников на украинскую ПВО. Они обнаруживают зенитно-ракетные комплексы противника, особое внимание уделяя ЗРК Patriot, которые уже поступили из Соединенных Штатов, передает портал «Русская весна».

Российские истребители поколения 4++ вышли на охоту в ночь на 24 марта. Они атаковали несколько стратегически важных объектов ВСУ управляемыми бомбами, а также нанесли удар противорадиолокационной ракетой Х-31П. Этот боезаряд предназначен специально для поиска и уничтожения американских ЗРК «Пэтриот» и других средств противовоздушной обороны противника.

Военные корреспонденты предполагают, что комплекс вполне мог быть поражен российской ракетой. Однако официальной информации в настоящий момент не поступало.

Напомним, что американские системы противовоздушной обороны совсем не так эффективны, как хочется считать Вашингтону. Во время атаки на военную базу США в Сирии иранские дроны перегрузили ЗРК NASAMS и таким образом обошли ПВО.