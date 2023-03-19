ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турецкое издание SavunmaSanayiST опубликовало видеозапись атаки предположительно российского истребителя Су-27 на беспилотный аппарат «Байрактар ТБ2», принадлежащий Украине. Авторы публикации заявляют, что пилот самолета пытался сделать с дроном то же самое, что и с американским MQ-9 Reaper на прошлой неделе, передает портал “Русская весна”.

На кадрах видно, что истребитель кружит рядом с дроном. Не исключено, что он пытался сбить его либо воздушной струей, либо мощным потоком топлива. Журналисты отмечают, что съемка велась камерой «Байрактара», находящейся в хвосте.

Они также признают, что беспилотник немного раскачивался из-за действий самолета, после чего изменил курс. Истребитель вернулся на аэродром, так и не уничтожив БПЛА.

Украинская сторона приводит другую версию событий. Истребитель кружил вокруг дрона якобы для того, чтобы убедиться, что аппарат принадлежит Киеву, а не Анкаре. Но сделать этого так и не удалось, поэтому пилот не стал использовать ракеты класса «воздух-воздух».

Вам может понравиться

“Так делал Гитлер”: Уничтожение русской литературы на Украине возмутило комментаторов YouTube

Сюжет американского телеканала ABC News об уничтожении русской литературы на одной из печатных фабрик Киева вызвал широкий резонанс. Пользователи видеохостинга YouTube возмутились действиям киевского режима. Они написали, что подобное делал

Канал CNN: состоялся «дерзкий» визит российского президента Путина в Мариуполь

Американский канал CNN в своем материале назвал российского президента Владимира Путина «дерзким» из-за его неожиданного визита в Мариуполь. По словам авторов материала, визит российского президента в Мариуполь, бои за который

В США одобрили продажу большого количества ракет Hellfire Польше

Сделка не изменит баланса сил в Восточной Европе, однако будет способствовать модернизации польской армии и её взаимодействую с армией США. Такое заключение направил в Конгресс Пентагон для обоснования продажи 800