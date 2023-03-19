Турецкое издание SavunmaSanayiST опубликовало видеозапись атаки предположительно российского истребителя Су-27 на беспилотный аппарат «Байрактар ТБ2», принадлежащий Украине. Авторы публикации заявляют, что пилот самолета пытался сделать с дроном то же самое, что и с американским MQ-9 Reaper на прошлой неделе, передает портал “Русская весна”.

На кадрах видно, что истребитель кружит рядом с дроном. Не исключено, что он пытался сбить его либо воздушной струей, либо мощным потоком топлива. Журналисты отмечают, что съемка велась камерой «Байрактара», находящейся в хвосте.

Они также признают, что беспилотник немного раскачивался из-за действий самолета, после чего изменил курс. Истребитель вернулся на аэродром, так и не уничтожив БПЛА.

Украинская сторона приводит другую версию событий. Истребитель кружил вокруг дрона якобы для того, чтобы убедиться, что аппарат принадлежит Киеву, а не Анкаре. Но сделать этого так и не удалось, поэтому пилот не стал использовать ракеты класса «воздух-воздух».