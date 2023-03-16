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Артемовск превратился для украинских военных в настоящий ад. Бойцы «Группы Вагнера» сразу на нескольких направлениях прорывают оборону ВСУ, причем делают это вполне успешно, сообщает «Русская весна».

«Музыканты» идут в наступление в районе, где ранее стоял уничтоженный самолет. Также они пытаются прорвать оборону противника в центре города и на другом его конце. ВСУ приходится несладко – несмотря на то, что они все еще отчаянно сопротивляются, ВС РФ все же оказываются сильнее. Они увеличили интенсивность артиллерийского огня и громят противника, вынуждая его отступать.

Напомним, что киевский режим упрямо не хочет сдавать Артемовск, отправляя в «мясорубку» «дополнительные силы. Западные СМИ называют это серьезной ошибкой Зеленского, но украинский лидер ничего не хочет слышать. Он полностью игнорирует потери и требует удерживать Бахмут до конца.

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