В ночь на 30 марта российские военные пошли в наступление сразу на нескольких участках линии фронта в Бахмуте. Портал «Русская весна» рассказал, что весьма напряженные боевые действия начались вдоль Колодезной и Корсунской улиц в южной части города.

Не прекращаются ожесточенные сражения и в центре вдоль улиц Независимости и Бахмутской, Василия Першина и Благовещенской.

В северной части Артемовска на улицах Героев Труда и Александры Колпаковой бойцы «Группы Вагнера» уверенно теснят противника. Бои продолжаются и вдоль улицы Александра Сибирцева.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что потеря Артемовска станет поражением ВСУ. Он уверен, что сдача города подорвет боевой дух армии, а также приведет к серьезному давлению на киевские власти со стороны украинского народа и западных политиков.