Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на 30 марта российские военные пошли в наступление сразу на нескольких участках линии фронта в Бахмуте. Портал «Русская весна» рассказал, что весьма напряженные боевые действия начались вдоль Колодезной и Корсунской улиц в южной части города.

Не прекращаются ожесточенные сражения и в центре вдоль улиц Независимости и Бахмутской, Василия Першина и Благовещенской.

В северной части Артемовска на улицах Героев Труда и Александры Колпаковой бойцы «Группы Вагнера» уверенно теснят противника. Бои продолжаются и вдоль улицы Александра Сибирцева.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что потеря Артемовска станет поражением ВСУ. Он уверен, что сдача города подорвет боевой дух армии, а также приведет к серьезному давлению на киевские власти со стороны украинского народа и западных политиков.

Вам может понравиться

Политолог Суздальцев призвал готовиться к эвакуации базы РФ из Армении

В прошлую субботу Армения сообщила России о переходе азербайджанскими войсками линии соприкосновения в Шушенском районе. Они не только вышли на высоту 2054,0, но и привлекли инженерные подразделения для строительства поста.

В зоне СВО уничтожен заместитель командира эскадрильи 831-й бригады ВВСУ Денис Кирилюк

Один из самых опытных летчиков Украины Денис Кирилюк был ликвидирован 28 марта. Эту информацию подтвердило командование 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил страны. Со дня начала специальной военной операции ВС

Эксперт Михайлов предположил, чем российские войска могли сбить дальнобойный американский снаряд

Зенитно-ракетные комплексы “Тор-М2”, “Бук-М3” и С-350 – потенциальные кандидаты на уничтожение американских снарядов GLSDB. О ликвидации одного такого ранее отчиталось Минобороны России. Впрочем, в сообщении ведомства не было указано, чем