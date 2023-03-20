Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Штурм Артемовска бойцами «Группы Вагнера» достиг пика своей мощности. Подразделения «музыкантов» идут вперед с трех направлений к центру города, а также стремительно наступают за его пределами, чтобы захлопнуть крышку котла для украинских военных.

Портал «Русская весна» пишет, что «вагнеровцы» атакую Орехово-Васильевку и Хромово, Васюковку и Майорск, Нью-Йорк и Константиновку. ВСУ не в состоянии совладать с мощным натиском, они оказались в настоящем аду, выбраться из которого будет невероятно сложно.

Напомним, что ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» идут на центр Бахмута с трех направлений одновременно. Они берут квартал за кварталом, а также форсируют реку Бахмутка.

В командовании ВСУ заявляют, что вторым Артемовском вскоре может стать Авдеевка, которую российские ВС в ближайшее время возьмут в кольцо.

Вам может понравиться

Жительница Мариуполя рассказала об угроза ее семье после встречи с Путиным

Многие жители Мариуполя надеялись на визит в город президента РФ Владимира Путина, но не верили, что он приедет. Однако это произошло. Появление российского лидера сделало людей сильнее и придало им

Канал CNN: состоялся «дерзкий» визит российского президента Путина в Мариуполь

Американский канал CNN в своем материале назвал российского президента Владимира Путина «дерзким» из-за его неожиданного визита в Мариуполь. По словам авторов материала, визит российского президента в Мариуполь, бои за который

Песков рассказал о жалобах мариупольцев на задержки в вопросе выплат заработной платы во время визита Путина

Мариупольцы пожаловались российскому президенту Владимиру Путину на задержки по выплате заработной платы и длительное ожидание оформления российского гражданства. Российский лидер уже дал поручение соответствующим структурам решить данные вопросы местных жителей.