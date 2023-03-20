Штурм Артемовска бойцами «Группы Вагнера» достиг пика своей мощности. Подразделения «музыкантов» идут вперед с трех направлений к центру города, а также стремительно наступают за его пределами, чтобы захлопнуть крышку котла для украинских военных.

Портал «Русская весна» пишет, что «вагнеровцы» атакую Орехово-Васильевку и Хромово, Васюковку и Майорск, Нью-Йорк и Константиновку. ВСУ не в состоянии совладать с мощным натиском, они оказались в настоящем аду, выбраться из которого будет невероятно сложно.

Напомним, что ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» идут на центр Бахмута с трех направлений одновременно. Они берут квартал за кварталом, а также форсируют реку Бахмутка.

В командовании ВСУ заявляют, что вторым Артемовском вскоре может стать Авдеевка, которую российские ВС в ближайшее время возьмут в кольцо.