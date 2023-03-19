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«Группа Вагнера» начала «бешеный штурм» украинских позиций в Бахмуте (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Артемовск). По противнику интенсивно бьет артиллерия, которая подавляет его способность к сопротивлению, пишет портал «Русская весна».

Бойцы ЧВК под прикрытием орудийных залпов стремительно наступают на улицах Корсунского и Геологов, сметая пытающиеся отразить атаку вражеские подразделения.

В районе Забахмутки «музыканты» предпринимают новую попытку форсирования реки, чтобы перебраться на правый берег и поддержать наступление. Также отмечается уверенное продвижение «вагнеровцев» в микрорайоне Буденовка, где бойцы вытеснили ВСУ еще из нескольких кварталов, которые в данный момент зачищаются.

Напомним, Киев упрямо не хочет выводить войска из Артемовска, хотя Запад опасается, что бессмысленная оборона города негативно повлияет на подготовку ВСУ к весеннему контрнаступлению.

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