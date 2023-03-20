Украинские вооруженные формирования 19 марта снова атаковали Петровский район Донецка, стремясь повторить «кровавую баню» по образцу августа прошлого года. Однако на этот раз их планы были разрушены, сообщает портал «Русская весна».

Напомним, что в августе прошлого года в качестве цели был выбран крупный супермаркет, что привело к большому количеству жертв. На этот раз боевики ВСУ целили в строительный гипермаркет “Галактика”. Именно в него попало восемь 155-миллиметровых снарядов, однако несмотря на час пик, обошлось без погибших. Ранения получили двое жителей Донецка, однако им уже оказали медицинскую помощь.

Известно, что удары наносились из населенного пункта Курахово. Натовские снаряды спровоцировали частичное обрушение здания гипермаркета, но жертв удалось избежать, что самое важное.