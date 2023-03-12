Эксперт Борис Рожин рассказал, как обстоят дела у «пятой колонны» – известных людей, которые выступили против политики РФ и покинули страну, передает портал “Русская весна”.

Так, Лия Ахеджакова, которая хоть и не уехала из России, но своим заявлением обидела миллионы граждан РФ, больше не участвует в постановках театра «Современник». Она говорит, что «не понимает», почему это произошло, но можно с уверенностью говорить, что это ложь.

Внесенный в список иноагентов Михаил Шац покинул страну по израильскому паспорту в первый же день СВО. С тех пор он побывал в Индонезии, а сейчас проживает в Израиле. В Грузии осела Чулпан Хаматова, которая успешно зарабатывала в России и делала творческую карьеру. Отблагодарила она страну несколько своеобразно, отправившись сперва в Латвию, а затем в Тбилиси.

Также уехала из России Земфира (признана иноагентом), которая пыталась вести антироссийскую политику и исполнявшая несколько скандальных композиций.