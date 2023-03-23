Украинские ВС в боях за Бахмут (до так называемой «декоммунизации» – Артемовск) закружили в «карусели» технику НАТО, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты поясняют, что боевые машины постоянно перемещаются с позиции на позицию, наносят удары и снова приходят в движение, чтобы не попасть под удары ВС РФ.

Боевые действия сейчас проходят на небольшом расстоянии, что позволяет противнику выводить технику на позиции всего на несколько минут. За это время противотанковые комплексы ВС РФ не успевают ее поразить, так как машины постоянно находятся в движении.

Кроме того, существенно осложняется и применение артиллерийских орудий. Обе стороны опасаются, что из-за небольшого расстояния между ними возникнет риск поражения собственной техники, поэтому практически не задействуют реактивные и ствольные системы.