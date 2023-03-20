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Российские беспилотники обнаружили продвижение украинских войск у Берестового под Артемовском. Спустя несколько секунд по противнику отработала артиллерия, уничтожившая его позиции, передает портал «Русская весна».

Командование ВСУ продолжает перебрасывать новые силы под Артемовск, полностью игнорируя рекомендации Запада оставить город и начать подготовку к полномасштабному контрнаступлению.

Портал опубликовал сделанную с беспилотника видеозапись, на кадрах которой запечатлены боевики украинской армии, перемещающиеся в частном секторе населенного пункта. Затем по ним прилетает снаряд и раздается мощный взрыв, не оставляющий вражеским военным ни единого шанса на выживание.

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