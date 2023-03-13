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Штурмовые подразделения «Группы Вагнера» проникли в подземную часть «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ) и ведут там ожесточенные бои со спрятавшимися украинскими боевиками, сообщил портал “Русская весна”.

Главная цель «музыкантов» – это шахты «Бахмутской Азовстали», где засели националистические вооруженные формирования. Боевики ВСУ действуют по старой тактике – забиваются глубже под землю и пытаются держаться там до того момента, пока не будут вынуждены сдаться в плен. Именно так действовали неонацисты «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России), но в конечном итоге сложили оружие и с позором отправились в плен.

Тот же исход ожидает и группировку, засевшую в подземельях артемовского завода. Напомним, на его территорию «вагнеровцы» вошли 10 марта и сейчас продолжают штурмовать укрытия, находящиеся под землей.

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