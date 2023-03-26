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Бойцы ЧВК «Вагнера» выложили в Сеть видеозаписи с ночным Артемовском. Город объят пожарами, там буквально каждую секунду раздаются мощные взрывы и выстрелы, постоянно идут боевые действия, передает портал «Русская весна».

Сами «вагнеровцы» рассказали, что в момент съемки вели наступление на улице Зеленой, где боевики отчаянно, но бессмысленно сопротивлялись. Нечто подобное происходит и на других улицах города.

Также не прекращаются боевые действия около Ивановского – населенного пункта, установление контроля над которым позволит «Группе Вагнера» замкнуть кольцо вокруг Артемовска.

Киев постоянно заявляет о необходимости держать Бахмут до последнего, несмотря на требования Запада вывести оттуда войска и сосредоточиться на подготовке к весеннему наступлению.

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