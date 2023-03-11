Авиация российской группировки «Восток» нанесла мощный ракетный удар по складу с боеприпасами ВСУ, расположенному вблизи населенного пункта Малиновка. Атака спровоцировала детонацию снарядов и ракет, а также вызвала сильный пожар.

На записи, опубликованной порталом «Русская весна», виден огромный столб дыма, поднимающийся над пораженным объектам. Так же периодически раздаются новые взрывы и вспыхивает яркое пламя.

Напомним, именно на Запорожском направлении украинские ВС готовят контрнаступление. Они надеются восстановить выход к Азовскому морю и заблокировать сухопутный коридор на Крымский полуостров, однако эксперты уверены, что эта затея завершится провалом. ВС РФ готовы к наступлению противника, они выстроили эшелонированную оборону, прорвать которую будет невероятно сложно.