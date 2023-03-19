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Жители Константиновки, которая находится под украинской оккупацией, рассказали о целой колонне бронеавтомобилей на трассе Т0504, соединяющей населенный пункт с Артемовском. Также в Сети появились видеозаписи, подтверждающие переброску Киевом техники в Бахмут.

Портал «Русская весна» отмечает, что Киев фактически пытается идти ва-банк. Как вышеупомянутая трасса, так и проселочные дороги, на которые потом сворачивают украинские колонны, находятся под огневым контролем ВС РФ. Поэтому далеко не все бронеавтомобили имеют шансы добраться до пункта назначения.

Военные корреспонденты напоминают, что это не первая колонна техники, движущаяся к Артемовску. ВСУ пытаются начать контрнаступление на этом участке, чтобы отбить город и оттеснить «Группу Вагнера», которая пока успешно освобождает один квартал города за другим.

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