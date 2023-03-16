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ВСУ ожидают западную бронетехнику и вооружение, чтобы начать «весеннее контрнаступление». Российские войска готовы к нему и сейчас выстраивают мощную оборону на всех направлениях, на которые может пойти противник, сообщает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты приводят высказывания западных экспертов, которые анализируют спутниковые снимки и видят множество фортификационных сооружений вокруг уже присоединенных к России территорий.

Ранее политолог Дмитрий Родионов предположил, что киевское контрнаступление будет организовано на Запорожском направлении. ВСУ попытаются захватить Мелитополь, который находится гораздо ближе других освобожденных Россией городов, и заблокировать сухопутный коридор в Крым. Однако для этого украинской армии потребуется собрать крупные силы и задействовать сотни единиц техники.

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