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Российские ВС ликвидировали группу боевиков ВС Украины, которые предприняли попытку бежать из Артемовска (после так называемой «декоммунизации» – Бахмут).

Портал «Русская весна» рассказал, что боевики попались на глаза российским военным, пытаясь покинуть город. Их обыскали и нашли приличную сумму наличных.

В ходе беседы выяснилось, что националисты обирали жителей окрестных населенных пунктов вокруг Артемовска. Они вели «бухгалтерию», в которую заносили все суммы денег, незаконно отобранные у гражданских. Потому эти средства боевики делили между собой, не забывая определенную долю отправлять командованию.

В результате все боевики были уничтожены, сообщают военные корреспонденты.

Напомним, в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, однако уже 70 процентов территории города находится под контролем российских войск.

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