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Зайдя в одно из зданий Бахмута, украинские боевики нарвались на российское подразделение, находящееся на другом конце коридора. Бойцы ВС РФ предложили противнику сдаться, но тот гордо заявил, что не собирается этого делать.

Портал «Русская весна» выложил кадры перестрелки, которая произошла после этого короткого диалога. Позже военнослужащие с обеих сторон успели пообщаться друг с другом между выстрелами, однако прийти к общему мнению им все же не пришлось.

Чем закончилась перестрелка, не сообщается, так как запись обрывается.

Напомним, что по разным оценкам, ВС РФ контролируют до 70 процентов территории Артемовска. Бойцы «Группы Вагнера» сразу с трех направлений продвигаются к центру, в стремительном темпе проводя штурм опорных пунктов противника.

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