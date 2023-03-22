Российские ВС ведут активное наступление на Северском направлении, рассказал телеканалу RT командир одного из подразделений. Он отметил, что отличная боевая подготовка российских бойцов позволяет им уверенно продвигаться вперед.

Боевики ВСУ отчаянно сопротивляются, они ведут огонь из пулеметов и минометов, но сделать ничего не могут. Российские военные под огнем проникают прямо в окопы противника и уничтожают его, не оставляя ни единого шанса на спасение.

Командир с позывным «Разведчик» также сообщил, что украинские военные не выдерживают и пытаются бежать с поля боя. Чтобы предотвратить это, командование ВСУ присылает на Северское направление заградительные отряды из числа особ рьяных националистов. Они расстреливают потенциальных дезертиров, стреляя им в спину.