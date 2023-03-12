Украинские боевики тщательно маскируют свои позиции в лесных массивах, но помогает это редко. Операторы БПЛА обнаруживают противника и моментально передают его координаты расчетам ствольной и реактивной артиллерии.

Именно такой эпизод зафиксирован на видеозаписи, появившейся в Сети. Экипаж реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» получил информацию о замаскированных позициях врага. Он тут же выехал на огневой рубеж и мощным залпом уничтожил подразделение ВСУ. Попадание по цели зафиксировал все тот же беспилотник.

Сразу же после атаки РСЗО сменила позицию, чтобы не подставляться под ответный удар противника. На каком из участков было сделано видео, не сообщается.

Напомним, помимо РСЗО “Град”, российские ВС успешно применяют и модернизированную их версию “Торнадо-Г”.