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Борис Рожин, военный аналитик, прокомментировал ситуацию с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область.

В своем канале Телеграм он написал, что в результате теракта погибло два мирных гражданина, один из них – ребенок. Много человек ранены и неустановленное число людей находятся в заложниках. Около поселка Сушаны в Белгородской области сейчас идут боевые столкновения.

По мнению аналитика, приграничные российские субъекты стали чаще подвергаться нападениями из-за того, что вооруженные силы РФ ушли из Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Эксперт заявил, чтобы прекратить дальнейшие атаки на российские населенные пункты, следует взять эти регионы под контроль.

Ранее ресурс WarGonzo сообщил, что диверсанты ВСУ захватили в заложники около ста человек.

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