Еще в начале марта прошлого года, как утверждает украинская сторона, российский военный самолет был сбит в окрестностях Харькова, а пилот попал в плен к ВСУ. Теперь представители украинского суда приговорили российского военного летчика к 12 годам лишения свободы. Такое сообщение было опубликовано офисом генерального прокурора Украины.

Как следует из заявления офиса украинского генпрокурора, суд на Украине признал летчика вооруженных сил Российской Федерации виновным в нарушении законов и обычаев ведения боевых действий. Украинский суд вынес приговор в виде лишения свободы российского пилота на срок в 12 лет. В обвинительном приговоре указано, что российский военнослужащий признан виновным по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 УК Украины. При этом украинская сторона не сообщает имени российского военного летчика.

Однако российские правоохранительные органы считают, что речь идет о российском майоре Александре Красноярцеве. Украинская сторона обвиняет его в нанесении ударов по харьковской телевышке.