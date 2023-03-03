ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Еще в начале марта прошлого года, как утверждает украинская сторона, российский военный самолет был сбит в окрестностях Харькова, а пилот попал в плен к ВСУ. Теперь представители украинского суда приговорили российского военного летчика к 12 годам лишения свободы. Такое сообщение было опубликовано офисом генерального прокурора Украины.

Как следует из заявления офиса украинского генпрокурора, суд на Украине признал летчика вооруженных сил Российской Федерации виновным в нарушении законов и обычаев ведения боевых действий. Украинский суд вынес приговор в виде лишения свободы российского пилота на срок в 12 лет. В обвинительном приговоре указано, что российский военнослужащий признан виновным по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 УК Украины. При этом украинская сторона не сообщает имени российского военного летчика.

Однако российские правоохранительные органы считают, что речь идет о российском майоре Александре Красноярцеве. Украинская сторона обвиняет его в нанесении ударов по харьковской телевышке.

Вам может понравиться

Bloomberg: поставки российского урана в КНР сильно обеспокоили власти США

Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, Белый Дом сильно обеспокоен из-за поставок российского урана на территорию Китая. Это может свидетельствовать об увеличении производства оружейного плутония оборонной промышленностью КНР. По информации

Вашингтон готовит атаку под ложным флагом в США, для того чтобы обвинить Россию

Соединенные Штаты Америки занимаются подготовкой к атаке, которую могут осуществить под ложным флагом, пройдет она на территории страны. Это делается для того, чтобы затем выдвинуть обвинения в сторону Москвы и

Российская авиация уничтожает позиции ВСУ в Авдеевке бомбовыми ударами

Подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают активные штурмовые действия сразу на нескольких направлениях. В окрестностях населенного пункта Авдеевка российская армия продолжает продвигаться вперед, ведя ожесточенные бои с вооруженными силами Украины.