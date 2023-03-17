Кадры успешного уничтожения украинской боевой техники опубликованы в Сети. Ими поделился канал Телеграм «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Удар был нанесен в боях на Донецком направлении.

Сообщается, что в ходе боевых действий отличились операторы 58-го отдельного батальона спецназа, которые управляли противотанковыми ракетными комплексами. Они смогли поразить рядом с населенным пунктом Первомайское две боевые машины пехоты украинских Вооруженных сил. Ранее эти же российские военные вывели из строя танк боевиков ВСУ.

Всего за прошедшие сутки подразделения Южной группировки войск совместно с артиллерией ликвидировали на Донецком направлении до 135 солдат ВСУ.

Потери украинской армии зафиксированы около Тоненького, Петровского и Семеновки в ДНР.