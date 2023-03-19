Житель Забайкальского края по имени Юрий Абутов, призванный в армию по частичной мобилизации, рассказал ресурсу «Чита Онлайн», как ему удалось увернуться от сброшенной с украинского дрона гранаты с тяжелым ранением ног.

По его словам, после призыва он попал в группу разведчиков, но после был переведен в подразделение штурмовиков. Находясь на передовой в блиндаже, он вместе со своими боевыми товарищами попал под удар гранаты, из-за чего потерял часть ноги. Его эвакуировали в госпиталь, но по пути машина попала под минометный обстрел со стороны ВСУ.

Абутов рассказал, что выбравшись из автомобиля, он понял, что остался один. Он решил заползти в воронку, чтобы дождаться помощи в относительно безопасном месте, но услышал гул дрона. Посмотрев наверх, российский боец увидел, как дрон сбросил на него гранату. Он попытался встать и отпрыгнуть в сторону, но упавшая рядом граната не разорвалась.

В итоге его нашли российские военнослужащие и отправили в госпиталь. В настоящий момент он находится на лечении в Москве, где решается вопрос с протезированием его ноги.