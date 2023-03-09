Рэпер Давид Нуриев (творческий псевдоним Птаха) ранее якобы попал под обстрел ВСУ на территории Донецкой народной республики. Однако сейчас выяснилось, что он инсценировал это происшествие.

Об инсценировке сообщила пиар-директор Птахи Марина Евстифеева. Она пояснила, что рэпер связался с ней лично и рассказал, что «шутка вышла из-под контроля». На самом деле, никакого обстрела ВСУ не было.

Ранее сообщалось, что рэперы Птаха и Андрей 3022 оказались под обстрелом и исчезли в неизвестном направлении. Однако сами музыканты заявили, что пытались только «потроллить» боевиков ВСУ, часто снимающих постановочные фотографии и видео, якобы оказываясь. Музыканты отметили, что с ними все хорошо, никакого исчезновения так же не было, как и обстрела.