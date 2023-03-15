Посольство РФ в США опубликовало в своем Телеграм-канале официальный комментарий посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова связи с инцидентом с упавшим в акватории Черного моря американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper.

Как следует из сообщения, российская сторона отвергает все инсинуации американцев относительно инцидента в небе над акваторией Черного моря. Посол России в Вашингтоне довел до ведома американской стороне официальную позицию Москвы.

По словам Антонова, уверенно двигался в сторону российской территории с выключенными транспондерами. Беспилотник США зашел в район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. При этом Россия по международным каналам связи проинформировала все заинтересованные стороны, использующие международное воздушное пространство.

Российский посол добавил, что истребители воздушно-космических сил РФ не применяли свое бортовое вооружение и не вступали в контакт с летательным аппаратом Соединенных Штатов Америки.