Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Посольство РФ в США опубликовало в своем Телеграм-канале официальный комментарий посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова связи с инцидентом с упавшим в акватории Черного моря американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper.

Как следует из сообщения, российская сторона отвергает все инсинуации американцев относительно инцидента в небе над акваторией Черного моря. Посол России в Вашингтоне довел до ведома американской стороне официальную позицию Москвы.

По словам Антонова, уверенно двигался в сторону российской территории с выключенными транспондерами. Беспилотник США зашел в район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. При этом Россия по международным каналам связи проинформировала все заинтересованные стороны, использующие международное воздушное пространство.

Российский посол добавил, что истребители воздушно-космических сил РФ не применяли свое бортовое вооружение и не вступали в контакт с летательным аппаратом Соединенных Штатов Америки.

Вам может понравиться

Американский ветеран Дрейвен подверг резкой критике заявление Пентагона о «столкновении» российского Су-27 с беспилотником ВС США над Черным морем

Бывший военнослужащий американской армии Ноктис Дрейвен подверг резкой критике заявление Европейского командования ВС США о «столкновении» американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 с истребителем воздушно-космических сил Российской Федерации в небе над

19FortyFive: Какие истребители могут быть отправлены Украине странами НАТО

США и Великобритания фактически отложили на долгий срок возможные поставки Украине своих боевых самолетов. Тем не менее, в перечне потенциальных предложений Киеву все еще рассматриваются другие типы истребителей из стран-членов

Военный эксперт Дандыкин: борьба за Артемовск близится к концу

Василий Дандыкин, военный эксперт, рассказал, что боевые действия за Артемовск приближаются к концу. Он добавил, что дела у украинских военных в городе очень плохи, пишут «Известия». Аналитик отметил, что у