Принудить к отказу от выполнения задачи. Такой приказ отдали пилотам, которые на прошлой неделе вылетали для перехвата американского дрона над Чёрным морем. Об этом рассказал участник операции, пилот Су-27 Василий Вавилов. Слова военного приводят “Известия”.

Вавилов уточнил, что 14 марта нёс дежурство. Командование сообщило об объекте над Чёрным морем, после чего он и его коллега Сергей Попов получили задание перехватить беспилотный летательный аппарат. По словам Вавилова, уже на месте объект опознали – это был MQ-9 Reaper – и стали выполнять манёвры, которые бы привели к отказу дрона выполнять поставленную ему задачу. Что и было успешно сделано.

Как сообщалось ранее, беспилотник США упал в воду, потеряв управление. Американская сторона утверждала, что он столкнулся с российским истребителем. В Минобороны РФ рассказали, что контакта не было, как и не было применения оружия против беспилотника. Пилотов уже представили к награде: Василию Вавилову и Сергею Попову вручили ордена Мужества.