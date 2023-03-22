ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Принудить к отказу от выполнения задачи. Такой приказ отдали пилотам, которые на прошлой неделе вылетали для перехвата американского дрона над Чёрным морем. Об этом рассказал участник операции, пилот Су-27 Василий Вавилов. Слова военного приводят “Известия”.

Вавилов уточнил, что 14 марта нёс дежурство. Командование сообщило об объекте над Чёрным морем, после чего он и его коллега Сергей Попов получили задание перехватить беспилотный летательный аппарат. По словам Вавилова, уже на месте объект опознали – это был MQ-9 Reaper – и стали выполнять манёвры, которые бы привели к отказу дрона выполнять поставленную ему задачу. Что и было успешно сделано.

Как сообщалось ранее, беспилотник США упал в воду, потеряв управление. Американская сторона утверждала, что он столкнулся с российским истребителем. В Минобороны РФ рассказали, что контакта не было, как и не было применения оружия против беспилотника. Пилотов уже представили к награде: Василию Вавилову и Сергею Попову вручили ордена Мужества.

Вам может понравиться

Ветеран из США: Путин виновен лишь в том, что не продал Россию

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен прокомментировал информацию о выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. По мнению бывшего военного, российский лидер виновен лишь в том,

Бойцы ВС РФ пресекают попытки прорыва ВСУ на левобережье Днепра

Украинские военные регулярно предпринимают попытки форсировать Днепр, перебраться на левый берег реки. Однако ВС РФ отслеживают все их действия и своевременно предпринимают меры, рассказал командир добровольческого подразделения с позывным «Алабай».

Военный эксперт Леонков оценил эффективность атак ВСУ на Запорожском направлении

В Запорожской области украинские ВС действуют практически так же, как в прошлом году под Херсоном. Они бросают несколько бронегрупп на разные участки линии соприкосновения, пытаясь найти уязвимые места в обороне