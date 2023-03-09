Армейская авиация западного военного округа ВС РФ продолжает уничтожать боевую бронированную технику, личный состав и объекты военной инфраструктуры украинских сил. Также в перечень ежедневных задач российских вертолетчиков в зоне спецоперации входит сопровождение колон военной техники, доставка десанта и военных грузов. Об этом в материале «Известий» рассказал штурман-оператор вертолета Ка-52 с позывным «Белый».

По его словам, основной целью российских вертолетчиков в зоне СВО являются легкая и тяжелая бронированная техника вооруженных сил Украины. Для уничтожения подобных целей пилоты вертолета Ка-52 используют ПТУРы. Также вертолетчики выполняют боевые задачи, связанные с ликвидацией живой силы противника. С данными целями, по словам пилота с позывным «Белый», вертолеты Ка-52 работают при помощи неуправляемых ракет.

После получения боевой задачи по уничтожению цели в зоне боевых действий, штурман-оператор боевого вертолета, в первую очередь, должен проложить маршрут, учитывая характер рельефа местности. Так как, по словам «Белого», вертолет должен выполнять боевую задачу на минимальной высоте, чтобы минимизировать риск попасть под удар из ПЗРК противника.