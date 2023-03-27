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ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российскую территорию. В этот раз они применили ударный беспилотный летательный аппарат «Стриж», который долетел до Тульской области. Но там он попал под воздействие российской станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и прекратил свой полет.

В Минобороны РФ сообщили, что это направление находится под надежным прикрытием систем противовоздушной обороны. Там установлены зенитные ракетные комплексы моделей «Панцирь-С1», С-300, а также комплекс РЭБ «Поле-21».

Именно «Поле-21» вывел из строя ударный дрон, выпущенный ВСУ. В результате воздействия украинский беспилотник потерял свою ориентацию и рухнул около поселения Киреевск в Тульской области.

В Минобороны добавили, что на месте крушения дрона проводят работу сотрудники МЧС, полиции и оборонного ведомства.

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