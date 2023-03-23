Вооруженные украинские силы несут серьезные потери не только в результате наступления российских сил, но и после применения армией РФ дронов-камикадзе.

В Сети появилась очередная видеозапись, на которой показано, как боевая техника неприятеля была уничтожена при помощи российского беспилотника-камикадзе «Ланцет».

Оператор дрона РФ выявил местонахождение украинского танка, который был замаскирован в лесной зоне. Точный удар, нанесенный с помощью «Ланцета», привел к тому, что боевая машина ВСУ загорелась, а ее боекомплект сдетонировал.

Эксперты обращают внимание на то, как успешно недорогие дроны, применяемые российскими военными, уничтожают украинскую военную технику в зоне СВО, которая стоит миллионы.