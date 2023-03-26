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Орден Мужества получил боец тактического формирования ДНР “Каскад” с позывным “Цыган”. В одиночку он захватил опорный пункт ВСУ. Об этом пишут “Известия”. Издание также публикует небольшое видеоинтервью с военным.

“Цыган” проявил героизм в сражениях под Угледаром. Он рассказал, что когда прибыл на позицию российских войск, она находилась под обстрелом ВСУ. Украинские военные вели огонь из различных типов оружия. По словам “Цыгана”, он принял решение захватить опорный пункт, так как понимал, что промедление приведёт к гибели его сослуживцев.

Планируя атаку, “Цыган” рассчитывал, что украинские силовики уже выдохлись, обстреливая российскую позицию. Сам же боец чувствовал себя полным сил. По его словам, он заскочил в опорный пункт и быстро добрался до военного, который “тупо гасил из пулемёта”. Российский боец не растерялся и кинул в его сторону гранату. Вскоре это позволило остальным бойцам ВС РФ зайти на позицию ВСУ. Орден Мужества “Цыгану” уже вручили.

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