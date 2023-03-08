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Военнослужащий российской армии в зоне проведения специальной военной операции смог сбить украинской беспилотный летательный аппарат из личного стрелкового оружия под Кременной на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин в своем Телеграм-канале.

По словам военкора, сбить в небе коптер небольшого размера из обычного стрелкового оружия практически невозможно. Зименкин сообщил, что находясь на передовых позициях в Рубежном был свидетелем безуспешных попыток сбить украинский беспилотник в течение получаса группой из нескольких российских солдат. Поэтому такое меткое попадание российского бойца является настоящей удачей, по мнению военкора.

Примечательным является тот факт, что сбитый коптер имеет маркировку благотворительного фонда Сергея Притулы, известного украинского артиста, собирающего пожертвования на ВСУ и осуществляющего «закупки техники втридорога».

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