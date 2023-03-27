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Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин пообщался с одним из военнослужащих российской армии с позывным «Кот» прямо на передовой в зоне СВО. Российский боец рассказал о своих личных причинах пойти на фронт добровольцем из-за зверств боевиков ВСУ.

Он рассказал, что в амии никогда не служил из-за энцефалита, однако после начала СВО он решил пойти добровольцем. По его словам, сам он родом из Кременной и с оружием умеет обращаться с самого детства. В восемь лет ему подарили «воздушку», а с десяти лет его начали брать на охоту. Поэтому в настоящий момент он служит пулеметчиком и мечтает когда-нибудь пострелять из танка.

В ответ на вопрос, почему он решил отправиться на фронт добровольцем, отвечает, что его родной дом был уничтожен украинскими артиллеристами. По его словам, боевики вооруженных сил Украины просто оттачивали свои навыки стрельбы, уничтожая дома мирных жителей.

Также российский боец с позывным «Кот» рассказал, что в рядах украинской армии у него служит много его бывших знакомых. Однако у большинства из них просто нет выбора: или иди на фронт сражаться с российской армией или в тылу тебя ликвидируют местные националисты.

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