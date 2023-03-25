ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские боец с позывным «Добер» рассказал, что ВС России в боях за Артемовск (украинское название Бахмут) используют особую тактику. По его словам, российские военнослужащие и бойцы группы «Вагнера» четко выполняют свои боевые задачи. Командованием каждому бойцу отведена своя роль, чтобы сражение было «сыграно как по нотам». Действие каждого военнослужащего четко регламентировано планом.

Сначала по позициям противника идет отработка артиллерийских расчетов. После удара артиллерии в ход вступают штурмовые группы. Добер отметил, что никто из российских бойцов не действует наобум  а также не идет на противника «в лоб», так как такие действия не принесут желаемых результатов. «Любой штурм – это практически математика», – подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что украинское командование не планирует выводить свои войска из Артемовска. Генерал Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ, заверил Зеленского, что украинские силы в состоянии удержать город а также нанести контрудар, чтобы выбить российские войска из Артемовска.

Вам может понравиться

Ночью ВС РФ нанесли ракетные удары по складам и местам размещения боевиков ВСУ в Краматорске и Славянске

В ночь на 25 марта по складам с боеприпасами и топливом ВСУ, а также по местам размещения боевиков в Славянске и Краматорске были нанесены мощные ракетные удары, сообщил портал «Военное

РВ показала кадры тяжелых боев в Бахмуте “глазами боевиков ВСУ”

Портал «Русская весна» опубликовал в Сети видеозапись боев за Бахмут (Артемовск), сделанную боевиками ВСУ. Также военные корреспонденты цитируют сообщение украинского Генштаба о том, что в городе идут позиционные сражения, а

Украинский протоиерей Андрей Ткачев посоветовал воевать против ВСУ с молитвой

Украинский протоиерей Андрей Ткачев призвал российские ВС в процессе подготовки боевых действий против ВСУ обращаться к богу. Он напомнил, что еще полководец Александр Суворов рекомендовал без молитвы шашку не обнажать