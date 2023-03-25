Российские боец с позывным «Добер» рассказал, что ВС России в боях за Артемовск (украинское название Бахмут) используют особую тактику. По его словам, российские военнослужащие и бойцы группы «Вагнера» четко выполняют свои боевые задачи. Командованием каждому бойцу отведена своя роль, чтобы сражение было «сыграно как по нотам». Действие каждого военнослужащего четко регламентировано планом.

Сначала по позициям противника идет отработка артиллерийских расчетов. После удара артиллерии в ход вступают штурмовые группы. Добер отметил, что никто из российских бойцов не действует наобум а также не идет на противника «в лоб», так как такие действия не принесут желаемых результатов. «Любой штурм – это практически математика», – подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что украинское командование не планирует выводить свои войска из Артемовска. Генерал Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ, заверил Зеленского, что украинские силы в состоянии удержать город а также нанести контрудар, чтобы выбить российские войска из Артемовска.