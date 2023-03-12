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Корреспондент издания «Известия» показал быт российских военнослужащих в окопах. О жизни солдат на передовой в зоне спецоперации ему рассказал военнослужащий ВС России с позывным «Тамада». По словам Тамады, на передовой он всего как неделю и не все так страшно, как ему казалось изначально. Однако он подчеркнул, что быть готовым морально и физически необходимо ко всему. Лучше готовится к худшему, но надеяться на лучшее.

Боец рассказал, что условия проживания военнослужащих в окопах вполне сносные. Он показал их блиндаж, отделанный деревом. В нем есть место для ночлега, печка и даже небольшая кухня, где они готовят еду. Тамада подчеркнул, что питаются они нормально, «во всяком случае, не голодаем». Он продемонстрировал журналисту приготовленное блюдо для военнослужащих. На этот раз у них на обед был плов.

Стена окопа увешана детскими рисунками. По словам Тамады, они получили гуманитарку вместе с поздравлениями. «Вот оформили все красиво. В нашем «отеле» 10 звезд», – пошутил военнослужащий.

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