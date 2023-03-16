Наёмники, воюющие на стороне ВСУ, продолжают подсчитывать свои потери. Российский боец рассказал, как в снайперской дуэли смог уничтожить наёмницу из Польши. Об этом пишет “Российская газета” (“РГ”) со ссылкой на канал Соловьев LIVE.

“Цербер” – такой позывной у командира снайперской группы – рассказал, что его подразделение занимается уничтожением диверсионно-разведывательных групп противника на луганском направлении. Во время одного боя у него завязалась “самая длинная снайперская дуэль”. Он и неприятель сделали по четыре выстрела. Последним, четвёртым, выстрелом удалось ликвидировать вражеского снайпера.

Во время зачистки выяснилось, что против российских солдат работала снайперша из Польши. Об этом свидетельствовали документы, находившиеся при наёмнице.

“РГ” в этой связи отмечает, что в рядах ВСУ часто встречаются наёмницы из стран Восточной Европы. В основном, снайперши ранее были профессиональными спортсменками-биатлонистками.