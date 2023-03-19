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Бойцы Девятой гвардейской артиллерийской бригады задержали украинского велосипедиста-наводчика в зоне ответственности своего подразделения. Издание «Взгляд» опубликовало видеозапись этой операции.

Журналисты рассказали, что мужчина перемещался на велосипеде и снимал позиции, на которых размещена российская боевая техника и личный состав. Он настолько увлекся своим занятием, что не заметил, как за ним увязался беспилотник, отслеживающий все перемещения корректировщика.

Когда наводчик попытался покинуть район, завершив съемку видео, его задержала оперативная группа. Она доставила мужчину в штаб части, где ему предстоит объясниться со следователями.

Ранее один из задержанных корректировщиков пожаловался, что ВСУ пытались уничтожить его, нанеся мощный артиллерийский удар сразу после получения фото российских позиций с координатами. После этого он раскаялся в содеянном.

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