По Кременной российские военные за два дня продвинулись на 500 метров вперед, преодолевая серьезное сопротивление противника. Они выбили боевиков ВСУ из шести опорных пунктов, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты отмечают, что два опорника были основательно укреплены, но это боевикам не помогло.

В наступлении принимают участие морские пехотинцы и бойцы ВДВ. Они заставляют украинских нацистов отступать, причем те бросают на поле боя тела своих сослуживцев и минируют их. Российские военные обычно хоронят трупы боевиков противника в такой ситуации, но из-за мин многие из них пока остаются на поле боя.

Кроме того, морпехи и десантники подбирают украинских раненых, оказывают им медицинскую помощь. Затем они продолжают продвижение вперед, чтобы выровнять фронт.