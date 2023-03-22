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Рядом с аэродромом Школьный около города Одессы ликвидированы два ангара украинских Вооруженных сил, где хранилось оружие и боевая техника. Об этом сообщили в российском Минобороны 22 марта.

Отмечается, что российская истребительная авиация сбила около поселения Малые Крынки, которое находится в Харьковской области, украинский вертолет Ми-8.

Также за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны РФ в зоне спецоперации ликвидировали 26 беспилотников, принадлежащих украинским силам.

Ранее Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ, в ходе заседания коллегии ведомства, сообщил, что военнослужащие ВКС России за все время проведения СВО на территории Донбасса уничтожили более 20 тысяч объектов врага.

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