Военнослужащие российских сил смогли получить координаты локации украинской базы диверсантов, которая находится в Николаеве. Там инструкторы из Британии занимались подготовкой подводных беспилотников, которые затем планировалось применять для атаки на корабли РФ. Об этом рассказал РИА Новости один из участников подполья в этом городе.

Активист рассказал, что на острове был выявлен отряд диверсантов-подводников. Туда приехали английские инструкторы для проведения обучения. Координаты нацистской тренировочной базы передали российским ВС и 25 февраля был нанесен точный удар.

Также он отметил, что взрыв получился довольно мощным, а детонация длилась долгое время. Склад со снарядами ликвидирован, помещения базы оказались затоплены.

Активист передал, что беспилотники подводного типа готовили к операции, которая связана с Приднестровьем.