Очередная разведка боем, проводимая украинскими ВС в Запорожской области, завершилась провалом. Беспилотные аппараты обнаружили продвижение противника неподалеку от населенного пункта Малая Токмачка и отправили их координаты артиллеристам.

Реактивные системы залпового огня «Град» моментально уничтожили одно из вражеских подразделений, но второе все же успело вернуться на исходные позиции. При этом действовали они не особо аккуратно и совершенно случайно выдали местоположение своего опорника. Это позволило навести «Грады» еще и туда и полностью уничтожить «разведчиков».

Еще одна ДРГ противника предприняла попытку перебраться через Северский Донец. «Десант» задействовал для этой цели обычные весельные лодки, надеясь тихо подкрасться к российским позициям. Однако вместо этого он попал под удар артиллерии и ушел на дно вместе с плавсредствами.