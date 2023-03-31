Ближе к ночи 30 марта российские ВС нанесли удар по Харькову и разгромили казармы ВСУ, сообщает портал «Военное дело». Эта информация подтверждается появившимися в Сети фотографиями.

В настоящий момент неизвестно количество погибших и раненых боевиков, так как Киев не раскрывает место попадания ракет. Харьковские власти сообщают лишь о «девяти прилетах», не уточняя, какие именно цели были поражены.

Напомним, что удары по Харьковской области стали наноситься все чаще, так как командование ВСУ перебрасывает в регион крупные силы, готовясь к контрнаступлению. Помимо этого, с Харьковского направления регулярно осуществляются атаки на соседнюю Белгородскую область.

По неофициальной информации, военные объекты ВСУ минувшей ночью были поражены не только в Харькове, но и в Запорожье, Славянске и Херсонской области.